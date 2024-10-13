وزير الصناعة يتوج الفائزين في النسخة الثالثة من هاكاثون الصناعة

وتَضمنت النسخة الثالثة من الهاكاثون 3 مسارات، هي: التصميم، والإنتاج، والاستدامة؛ حيث حقق فريق "Gaslo" المركز الأول في مسار التصميم، وحصل فريق "Spark Craft" على المركز الثاني؛ فيما حاز فريق "أصيل" على المركز الثالث، وفي مسار الإنتاج، حقق فريق "Chemtec" المركز الأول؛ بينما نال فريق "GAMI" المركز الثاني، وحصل فريق "TeamTreck" على المركز الثالث، أما في مسار الاستدامة، فقد تُوّج فريق "Innova8" بالمركز الأول؛ بينما حقق فريق "Fantastic 5" المركز الثاني، وحاز فريق "5R'SET" على المركز الثالث.