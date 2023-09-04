المناطق المشمولة بالأمطار الرعدية في المملكة اليوم الاثنين
تشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بأن تبقى العديد من المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية يوم الاثنين تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، يرافقها العديد من الظواهر الجوية؛ وذلك نتيجة استمرار تدفق الرطوبة المدارية لجنوب المملكة.. ومع توافر الظروف الجوية المحلية من ارتفاع الحرارة والسلسلة الجبلية تتكون السحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تشمل السحب الركامية يوم الاثنين مرتفعات شرق جازان وعسير والباحة، وتمتد أيضًا لمرتفعات شرق مكة المكرمة، ويرافقها هطول أمطار متوسطة في أغلبها، قد يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا ويصحبها حدوث العواصف الرعدية ونشاط الرياح الهابطة، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب في بعض الأنحاء.
أما في باقي المناطق، فيكون الطقس مستقرًّا بوجه عام ومشمسًا وحارًّا في أغلب المناطق.
وتتوالى الإشارات إلى توقعات باشتداد في قوة المرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على شمال غرب وغرب المملكة السعودية تدريجيًّا خلال النصف الثاني من الأسبوع، ويؤدي ذلك إلى تراجع فرص الأمطار على العديد من المرتفعات، بالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق، في حين يكون هذا الارتفاع ملحوظًا وكبيرًا على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتقارب العظمى من نهاية الأربعينيات مئوية.