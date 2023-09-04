المناطق المشمولة بالأمطار الرعدية في المملكة اليوم الاثنين

وتتوالى الإشارات إلى توقعات باشتداد في قوة المرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على شمال غرب وغرب المملكة السعودية تدريجيًّا خلال النصف الثاني من الأسبوع، ويؤدي ذلك إلى تراجع فرص الأمطار على العديد من المرتفعات، بالإضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق، في حين يكون هذا الارتفاع ملحوظًا وكبيرًا على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتقارب العظمى من نهاية الأربعينيات مئوية.