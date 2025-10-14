"التعليم" تعلن موعد فتح برنامج "فرص" لشاغلي الوظائف التعليمية وفترة التقديم

أعلنت وزارة التعليم عن موعد فتح برنامج "فرص" لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1447 – 1448 هـ، ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز التطوير المهني والاستقرار الوظيفي للكادر التعليمي في مختلف مناطق المملكة.
ويتيح البرنامج حركة انتقال داخلية بين المدارس وقطاعات التعليم، وفق ضوابط محددة تضمن العدالة والشفافية في توزيع الكفاءات التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة التعليمية واستثمار الخبرات التربوية على نحو أمثل.
وأوضحت الوزارة أن فترة التقديم تبدأ يوم الأحد 27 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 19 أكتوبر 2025 م، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 30 أكتوبر 2025 م، مشيرة إلى أن التقديم سيكون عبر نظام فارس الإلكتروني.
وبيّنت الوزارة في القواعد التنظيمية أن برنامج "فرص" يهدف إلى تمكين المعلمين والمعلمات من التطور المهني وتحقيق التوازن بين الاحتياج التعليمي والرغبات الشخصية، إضافة إلى ضمان الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكفاءات على مواصلة العطاء في الميدان التعليمي.
وأكدت وزارة التعليم أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن مبادراتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم ورفع كفاءة الأداء، مشددة على أهمية التزام المتقدمين بضوابط وإجراءات البرنامج المعلنة عبر القنوات الرسمية.