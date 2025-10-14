"التعليم" تعلن موعد فتح برنامج "فرص" لشاغلي الوظائف التعليمية وفترة التقديم

وبيّنت الوزارة في القواعد التنظيمية أن برنامج "فرص" يهدف إلى تمكين المعلمين والمعلمات من التطور المهني وتحقيق التوازن بين الاحتياج التعليمي والرغبات الشخصية، إضافة إلى ضمان الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكفاءات على مواصلة العطاء في الميدان التعليمي.