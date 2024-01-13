عن الغارقين في الديون.. "الجميلي" ينادي بإنشاء جمعية خيرية لمساعدة الغارمين الأكثر احتياجًا

ويضيف "الجميلي" قائلاً: "فطائفةٌ من ذوي الدَّخل المحدود يهربونَ إلى المزيدِ من القروضِ، التي تتجاوز قدراتهم الماليَّة؛ وبالتَّالي يعجزُونَ عن سدادها. أمَّا سبب ذلك فغالبًا عدم قُدرة رواتبهم، أو تقاعدهم، أو مواردهم الماليَّة الشهريَّة البسيطة عن الوفاء بضروريَّات حياتهم، فليس أمامهم إلَّا اللجوء إلى الاستدانة والتَّقسيط، والخضوع لهواميرها، الذين لا يرحمُونَ بنسب فوائدهم العالية جدًّا.. جدًّا، بينما هناك فئةٌ من المجتمع «وهي قليلةٌ» تفتقرُ لثقافة الاستهلاك المعتدل، فهي تبحث عن الكماليَّات والسفريَّات، باستسهال القروض، فالمهم هو تحقيق الرَّغبات الآنيَّة بغضِّ النَّظر عن العواقب!".