وفاة 8 أشخاص في تصادم 3 مركبات على طريق السعيدة- محايل

يُذكر أن طريق سعيدة الصوالحة- محايل، والذي تم تدشينه مؤخراً قد شهد حوادث عدة نتج عنها الكثير من الوفيات والإصابات وسط مطالبات بسرعة التحرك لرصد السرعة، وإيجاد الدوريات التي تضمن الحد من الحوادث القاتلة التي شهدها رغم عمره القصير.