وفاة 8 أشخاص في تصادم 3 مركبات على طريق السعيدة- محايل

لقي 8 اشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم مروع بين ثلاث مركبات وقع عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم.
وهرعت إلى الموقع فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر من عدد من المراكز والمحافظات.
وقالت مصادر "سبق": إن تصادم ثلاث مركبات من طراز تويوتا إف جي وتويوتا أنوفا وسفاري نيسان نتج عنه 8 وفيات وخمس إصابات وصفت بالحرجة وباشرتها فرق للهلال الأحمر من كل من محايل والبرك وحلي والقنفذة.
ونجح الدفاع المدني في استخراج عدد من المحتجزين.
يُذكر أن طريق سعيدة الصوالحة- محايل، والذي تم تدشينه مؤخراً قد شهد حوادث عدة نتج عنها الكثير من الوفيات والإصابات وسط مطالبات بسرعة التحرك لرصد السرعة، وإيجاد الدوريات التي تضمن الحد من الحوادث القاتلة التي شهدها رغم عمره القصير.