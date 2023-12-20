"فلكية جدة": فصل الشتاء 2023 - 2024 يبدأ يوم الجمعة القادم فلكياً

وأردف "أبوزاهرة": بشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب في يوم الانقلاب الشتوي فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمالاً لا يوجد شروق أو غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، في حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوباً لن يرصد شروق أو غروب للشمس أيضاً؛ لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهي ظاهرة تُعرف بشمس منتصف الليل وهي أحد أدلة كروية الأرض.