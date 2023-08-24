بالمنظار.. إنقاذ مريضة باستئصال كيس غرواني من دماغها بالمدينة المنورة

تمكّنت الفرق الطبية بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ سيدة تعاني من نزيف دماغي وحالة استسقاء حادّ، وتوسُّع في البطينات باستخراج الكيس الغرواني من الدماغ دون فتح الجمجمة.
وتعود التفاصيل إلى حضور سيدة في العقد الرابع من عمرها لطوارئ مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة عبر الهلال الأحمر؛ حيث تبيّن بعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة، وجود كيس غرواني أدى لانسداد مجرى البطين الثالث في الدماغ؛ مما نتج عنه تكوّن استسقاء دماغي مع توسع البطينات ونزيف حاد بينهم أحدث ارتفاعًا في سيولة الدم.
وبيّن تجمع المدينة المنورة الصحي أنه بعد تصحيح سيولة الدم أُدخلت السيدة لغرفة العمليات لإجراء منظار وإحداث ثقب في الجمجمة واستئصال الكيس الغرواني، دون الحاجة لإجراء جراحي واسع "فتح الجمجمة"، مع وضع نازح للبطينات لمدة يومين، وتمت إزالته بعد التأكد من استقرار الحالة وتلاشي الاستسقاء الدماغي الحاد، مؤكّدًا التجمع أن بطينات الدماغ للمريضة عادت لحجمها الطبيعي، وهي بكامل وعيها، وتم خروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة.
يذكر أن مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة قد أجرى 3103 عمليات جراحية خلال النصف الأول من العام 2023م، بينما استقبلت أقسام الطوارئ بالمستشفى 61493 مستفيدًا خلال الفترة ذاتها.