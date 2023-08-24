بالمنظار.. إنقاذ مريضة باستئصال كيس غرواني من دماغها بالمدينة المنورة

وبيّن تجمع المدينة المنورة الصحي أنه بعد تصحيح سيولة الدم أُدخلت السيدة لغرفة العمليات لإجراء منظار وإحداث ثقب في الجمجمة واستئصال الكيس الغرواني، دون الحاجة لإجراء جراحي واسع "فتح الجمجمة"، مع وضع نازح للبطينات لمدة يومين، وتمت إزالته بعد التأكد من استقرار الحالة وتلاشي الاستسقاء الدماغي الحاد، مؤكّدًا التجمع أن بطينات الدماغ للمريضة عادت لحجمها الطبيعي، وهي بكامل وعيها، وتم خروجها من المستشفى وهي بصحة جيدة.