وزير الإعلام يزور قطر ويرأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة الإعلامية

كما قام، وزير الإعلام بزيارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، واطّلع على أبرز التجارب والخبرات في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، ولا سيما التجربة القطرية الإعلامية المتميزة خلال استضافة كأس العالم، والاستفادة منها في التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034.