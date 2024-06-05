المدينة المنوّرة.. شاشات رقمية في الحافلات تبثّ رسائل تثقيفية لتعزيز صحة الحاج

وتتضمن الحملة، رسائل توعوية تبثّ بلغات عدة، عبر شاشات رقمية تمّ تركيبها داخل حافلات نقل الحجاج، وفي منافذ ومحطات الوصول الجوي والبرّي، ومراكز التفويج، تقدّم نصائح حول سُبل الوقاية من أشعة الشمس في أثناء أداء مناسك الحج، وضرورة الإكثار من شرب السوائل، واستخدام المظلة الشمسية، والابتعاد عن أشعة الشمس، ومصادر الحرارة، وأهمية وضع الكمامة للوقاية من حالات العدوى التنفسية الفردية، ومنع انتقالها للآخرين، وتستعرض أبرز الخدمات التي تمّت تهيئتها في المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الموسمية والدائمة، لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وتكليف طواقم طبية مؤهلة بمختلف التخصّصات الطبية لخدمة الحجاج.