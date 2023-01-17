"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على القصيم والرياض والشرقية والشمالية والجوف

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.