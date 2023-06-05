أمين عام "آركو": نتطلع لشراكات ناجحة لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الإنسانية بالمنطقة العربية

وقال الدكتور التويجري في كلمةٍ عقب أن افتتحت لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر برعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر اجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية في دورتها 47 التي تستضيفها دولة قطر: يتكرر اللقاء في دوحة الخير والعطاء ، لنخبة متميزة من قيادات العمل في ميدان الإنسانية ، وصدى .. إستغاثة ضحايا الكوارث يطرق مسامعنا ويعصر قلوبنا ، ويحرك مشاعرنا ، أطفالٌ جوعى وأمهات ثكلى ، وجرحى أجساد وجرحى أفئدة . نعيش في إقليم أصبحت كثير من دولهِ هذا اليوم مركز تصدير أو استقبال لجوء، وميادين للنزوح، بحثاً عن حياة آمنة . تحت وطأة النزاعات المسلحة، وكوارث طبيعية متنوعة ، أدت الى النزوح وتدني مستويات المعيشة ، وما نتج عنها من أمراض وانتشار للأوبئة ، وفقر وتدني في فرص ومستويات التعليم للأجيال الصغيرة والشابة من الجنسين، وتراجعت مستويات التنمية، وتعطلت كثير من برامجها ومشروعاتها.