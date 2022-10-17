عضو سابق في الشورى لـ"سبق": رفع سن التقاعد لن يوثر على خلق وطائف جديدة

وأضاف: لا علاقة لاستمرار هؤلاء الأشخاص في وظائفهم بمعدل التوظيف، فهم يشغلون وظائف تحتاج إلى خبرات طويلة من الزمن عادة لا تتوفر لمعظم الشباب، كما أن أعدادهم ما زالت منخفضة، موضحًا أن هناك خيارًا آخر قد يكون عمر 65 عامًا للتقاعد والتمديد لمن يرغب إلى 70 عامًا، ولن يؤثر هذا على خلق وظائف جديدة، مشيرًا أن الوظائف التي يشغلونها غير عادية وتحتاج خبرات لعقود طويلة، موضحًا أن التوظيف مرتبط بإجمالي عرض العمالة المحلية والخارجية.