أكاديمي: "الاستراحة" لدى السعوديين متنفَّس للهروب من ضغوط الالتزامات الاجتماعية والتحرُّر من الواجبات العائلية

يقول د. القحطاني -وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران- في مقاله المعنون بـ(الاستراحة.. الطريق إلى فردوس الثمامة): يطلق عليها البعض "الديوانية" أو "المشب" أو "الشاليه" أو "المركاز". وسأضع محددات عدة، تؤطر المكان المقصود في المقال، أولها التركيز على معنى (الاستراحة) الذي تعارف عليه السعوديون دون غيرهم، ثم تحديد شكل الاستراحة التي يرتادها الرجال خارج بيوتهم، وليست التي في داخلها. كما يجب التأكيد أن المقصود بالاستراحة هنا "المكان الذي يجتمع فيه الأصدقاء لغرض الترفيه والخروج عن قيود البيت والعائلة". هذا هو المجال الثقافي الجديد، والنسق الاجتماعي المؤثر...".