للمساهمة في توطين الصناعات العسكرية.. تدريب 12 طالبًا سعوديًا في مجالات الدفاع والفضاء والتقنية

من جانبه، قال علي البار، مدير إدارة الموارد البشرية في ريثيون العربية السعودية: "استقطب برنامج التدريب الداخلي هذا العام عددًا أكبر من المتدربين في وظائف مختلفة، مما يدعم أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز نقل المعرفة وتطوير المواهب السعودية"، مضيفًا أن البرنامج يوفر خبرات عملية وميدانية للطلاب كما يهدف إلى إشراكهم في تجارب واقعية تحفزهم على استخدام مهاراتهم الجامعية في حياتهم العملية.