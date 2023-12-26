الشرقية.. ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي معروض للبيع

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.