زيارة ولي العهد للشرقية تُجسِّد اهتمامه الشخصي بلقاء المواطنين وعنايته بالمشاريع التنموية

منذ تولِّي سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مهام منصبه وهو يسير على نهج ملوك السعودية عهدًا بعد آخر، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الاهتمام الكبير والاستثنائي بمواطني البلاد كافة، والالتقاء بهم، والاستماع لهم، والاطلاع على أحوالهم، ومن ثَمَّ التوجيه بتوفير كل ما يحتاجون إليه من خدمات ومطالب؛ وهو ما يفسر سر العلاقة القوية والمتينة بين الشعب السعودي وولاة أمره.