فيديو.. "بوليفارد وورلد" تشارك زوارها الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 2022
شاركت منطقة "بوليفارد وورلد"، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022، زوارها بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الـ18 من ديسمبر كل عام على أكبر كرة ضوئية LED في العالم حيث اختير لموضوع الاحتفال هذا العام 2022 عنوان "إسهام اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية".
وشاهد الزوار على الكرة الضوئية جماليات اللغة العربية وخطوطها.
وتتميز منطقة "بوليفارد وورلد"، باحتوائها على ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، وتقدم تجاربها للزوار من خلال المطاعم والأسواق والفنون، إضافة إلى خيارات الغوص تحت الماء، والتحليق في سماء الرياض عبر التلفريك.
ومن الدول المشاركة بالمنطقة الترفيهية الجديدة: (أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، وإيطاليا)؛ حيث تتيح تلك الدول لزوار موسم الرياض 2022 استكشاف تجاربها والتعرف على ثقافاتها في العادات والتقاليد المتنوعة.
وتضم منطقة "بوليفارد وورلد"، إضافة إلى تجربة الدول العالمية، أكبر بحيرة صناعية في العالم؛ حيث تتيح المنطقة لزوارها خيارات ركوب القوارب والغواصات؛ في بادرة هي الأولى من نوعها في موسم الرياض، إضافة إلى خيارات ترفيهية مميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، والتحليق بالتلفريك بين المنطقة وجارتها "بوليفارد رياض سيتي"، بمسافة تصل إلى 1.2 كم.
وتُمَكّن المنطقة، زوارها من تجارب ترفيهية أخرى أيضًا، تتمثل في: (بوليفارد بير، وديسكفري، ومونوبولي الواقعية، وذا ماونتن، وإيريا15، ونينجا ووريورز، وفان زون) المخصصة للأطفال واحتياجاتهم من الألعاب والخيارات الترفيهية المتنوعة.
ويقدم موسم الرياض 2022، مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، جعل العاصمة الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار؛ فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية، وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.
يُذكر أن الكرة الضوئية المعروضة في منطقة بوليفارد وورلد بالرياض، دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر كرة ضوئية بتقنية (LED) في العالم بحجم يتجاوز 114 قدمًا.
وفي أقل من شهرين تجاوز زوار موسم الرياض 2022 حاجز السبعة ملايين بعد سبعة وخمسين يومًا من انطلاقته في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي.