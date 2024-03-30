هدايات قرآنية 20.. "تبصيرٌ وعظات وقسمٌ ومهابة" أمثلة للتدبّر والوعظ للباحث "الذكري"

بدأ ضيفُ الحلقة "الذكري" بقوله تعالى: "فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقࣱّ مِّثۡلَ مَاۤ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ". وعلّق عليها بقوله: يستمر القرآن في عظاته للخلق لتبصيرهم بمستقبلهم الحقيقي وسبيل نجاتهم؛ ففي سورة "الذاريات" التي بُدئت بالقسم والتوكيد المتضمن ذلك على تحقق يوم القيامة ومجازات العباد بأعمالهم، وبيان حال الفريقين، وأن أهل النار لهم الهوان والخيبة "يوم هم على النار يُفتنون * ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون"، وحال أهل النعيم والسعادة "إنّ المتقين في جنّات وعيون * آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم"، يؤكد الله هذه الحقائق من البعث والنشور والجزاء بأنه لا ريب فيه، فيقول: "فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِ إِنَّهُۥ لَحَقࣱّ مِّثۡلَ مَاۤ أَنَّكُمۡ تَنطِقُونَ".