انطلاق ندوة الحج الكبرى غدًا تحت عنوان "مراعاة الرخص الشرعية"

تنطلق ندوة الحج الكبرى في نسختها الثامنة والأربعين، غدًا الاثنين، في مكة المكرمة، تحت عنوان "مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج".
تنطلق الفعالية، برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ وسط حضور ومشاركة أكثر من 500 عالم ومفكر على مستوى العالم الإسلامي.
وتركز الندوة خلال جلساتها العلمية على إبراز الدور الثقافي والحضاري للمملكة في خدمة الحج والحجاج، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات والمشروعات والتطورات المتلاحقة في الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين.
وترسيخ مبدأ الحوار الفكري لقضايا الأمة الإسلامية، من خلال موسم الحج، والتواصل العلمي البنّاء مع المؤسسات والمحافل العلمية والباحثين المتخصصين في معظم دول العالم، وتحقيق المزيد من التكامل والتآخي والتعارف بين أبناء الأمة الإسلامية.
تلك الندوة منصة عالمية إسلامية منذ 48 عامًا من العطاء المتواصل؛ في مناقشة العديد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي في العديد من المجالات؛ عبر أكثر من 200 بحث علمي خلال مسيرتها؛ مع التأكيد على تجديد أعمالها من حيث جودة الأبحاث، واختيار الضيوف والموضوعات، ومواكبتها للأحداث العالمية وتطوراتها.
يذكر أن رؤية ندوة الحج الكبرى، تتمثل في أن تكون المنصة الأولى للقيادة الفكرية وتبادل المعرفة النوعية حول مناسك الحج؛ عبر رسالتها المتمثلة في الجمع بين نخبة العلماء والخبراء؛ لتبادل معارفهم ونتائج أبحاثهم وأفضل الممارسات لنقل أداء الشعيرة لآفاق جديدة.