انطلاق ندوة الحج الكبرى غدًا تحت عنوان "مراعاة الرخص الشرعية"

تلك الندوة منصة عالمية إسلامية منذ 48 عامًا من العطاء المتواصل؛ في مناقشة العديد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي في العديد من المجالات؛ عبر أكثر من 200 بحث علمي خلال مسيرتها؛ مع التأكيد على تجديد أعمالها من حيث جودة الأبحاث، واختيار الضيوف والموضوعات، ومواكبتها للأحداث العالمية وتطوراتها.