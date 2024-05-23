السعودية توقع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة ساموا

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص قيادة المملكة على تعزيز التعاون الثنائي وبناء مزيد من جسور التفاهم مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل الدولي المشترك، من خلال تعزيز العلاقات والشراكات الدولية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم الأمن والسلم الدوليين.