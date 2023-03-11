مسيرتان وعروض ثلاثية الأبعاد وأكثر.. الباحة تتوشّح بالأخضر في يوم العَلم

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أنّ أمانة الباحة هيّأت الشوارع الرئيسة والميادين بالعَلم الوطني، إضافة إلى الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق، وتركيب إضاءة باللون الأخضر، وعروض ثلاثية الأبعاد على مبنى الأمانة للاحتفال بهذه المناسبة.