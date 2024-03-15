استشاري جراحة الأطفال ياسر جمال لـ"سبق": تصحيح الجنس جائز شرعًا وتحويله هو المحرم

وعن كيفية تحديد الجنس بحيث يكون ذكرًا أو أنثى، قال الدكتور ياسر: يعتمد ذلك أولاً على المستوى الأول من ناحية الكروموزومات التي تؤثر على الإنسان هل يتكون لدينه مبيض أو خصية، فأي خلل فيها يؤدي الى تحديد الجنس، أما ذكر أو أنثى، وذلك يتم بعد عدة اختبارات وفحوصات يتم إجراؤها للشخص للتأكد من الجنس الصحيح حتى يتم تحديد الجنس الصحيح .