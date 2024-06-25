تجمع الرياض الصحي الأول يطرح وظائف صحية في القويعية ووادي الدواسر

وأوضح أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع وجود خبرة في التخصص المطلوب، ووجود تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية الصلاحية يتناسب مع الوظيفة المتقدم لها.