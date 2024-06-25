تجمع الرياض الصحي الأول يطرح وظائف صحية في القويعية ووادي الدواسر

أعلن تجمع الرياض الصحي الأول عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الصحية في مراكز الرعاية الأولية بمحافظتي القويعية ووادي الدواسر.
وأشار التجمع إلى أن التقديم عبر البريد الإلكتروني: R1-CHE@MOH.GOV.SA.
وذكر أن الوظائف المطروحة تشمل "طبيب نائب طب أسرة، وطبيب نائب أول طب أسرة وطبيب استشاري طب أسرة".
وأوضح أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع وجود خبرة في التخصص المطلوب، ووجود تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية الصلاحية يتناسب مع الوظيفة المتقدم لها.
وقال التجمع: فترة التقديم من 25/6/2024 إلى 30/6/2024.