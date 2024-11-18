انطلاق النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي 2024 بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثامنة من منتدى مسك العالمي 2024 تحت شعار "من الشباب لأجل الشباب" في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك", التي تستمر على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا من مختلف دول العالم، وبحضور واسع من القادة والمبدعين وصنّاع التغيير، والشباب المبدع والطموح من مختلف مناطق المملكة.