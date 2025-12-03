"البيئة" تطرح 4 فرص استثمارية بجازان لتعزيز الأمن الغذائي
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح أربع فرص استثمارية متميزة في منطقة جازان عبر منصة "فرص"، وذلك بهدف تعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل الفرص المطروحة:
- مشروع زراعة الفواكه الاستوائية في الموقع رقم (2) بمحافظة صبيا، على مساحة تبلغ 1,045,082 مترًا مربعًا.
- مشروع منشأة تحويلية للمنتجات الثانوية من المتبقيات الزراعية النباتية في محافظة أبوعريش، بمساحة 67,124 مترًا مربعًا.
- مشروع زراعة السمسم في الموقع رقم (3) بمحافظة صبيا، على مساحة 989,415 مترًا مربعًا.
- مشروع تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء العضوية في محافظة أحد المسارحة، على مساحة تقدّر بـ 250,000 متر مربع.
- وحددت الوزارة مدة الاستثمار في هذه المشاريع بـ25 عامًا.
ودعت "البيئة" المستثمرين الراغبين إلى زيارة منصة "فرص" الإلكترونية أو تطبيقها عبر الهواتف الذكية، للاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات، ومعرفة مواعيد شراء الكراسات وفتح المظاريف، إضافة إلى تفاصيل كل فرصة وموقعها على الخرائط. كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: Investor@mewa.gov.sa