"البيئة" تطرح 4 فرص استثمارية بجازان لتعزيز الأمن الغذائي

وتشمل الفرص المطروحة:

- مشروع زراعة الفواكه الاستوائية في الموقع رقم (2) بمحافظة صبيا، على مساحة تبلغ 1,045,082 مترًا مربعًا.

- مشروع منشأة تحويلية للمنتجات الثانوية من المتبقيات الزراعية النباتية في محافظة أبوعريش، بمساحة 67,124 مترًا مربعًا.

- مشروع زراعة السمسم في الموقع رقم (3) بمحافظة صبيا، على مساحة 989,415 مترًا مربعًا.

- مشروع تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء العضوية في محافظة أحد المسارحة، على مساحة تقدّر بـ 250,000 متر مربع.

- وحددت الوزارة مدة الاستثمار في هذه المشاريع بـ25 عامًا.