أمير المدينة: تطور السياحة يعكس دعم القيادة ورؤية 2030

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن ما تشهده المنطقة من تطور متسارع في منظومة السياحة يعكس الدعم الكبير والرعاية الدائمة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي جعلت من المدينة المنورة نموذجًا متكاملًا للتنمية المتوازنة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.