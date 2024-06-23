اتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية و"طويق" لدعم توطين وظائف هندسية في القطاع الصناعي

تأتي الاتفاقية في إطار التعاون المستمر بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتدريب القوى الوطنية وإكسابها المهارات والقدرات النوعية في الوظائف الهندسية، وتعزيز تنافسية القطاع وتعظيم الأثر الاقتصادي المرجو منه، تماشياً مع الرؤية الطموحة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.