طقس مستقر في مختلف المناطق خلال الأيام القادمة ومؤشرات أولية حول عودة فرص الأمطار لبعض المناطق

تشير أحدث مخرجات الخرائط الجوية في مركز "طقس العرب"، إلى استمرار الطقس المستقر في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء وخلال الأيام القادمة.
وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار اليوم مستقرًّا في مختلف المناطق، ويميل إلى الدفء في المناطق الوسطى والجنوبية وسواحل البحر الأحمر؛ بينما يبقى بارد نسبيًّا بوجه عام في المناطق الشمالية.
وتشير التوقعات الجوية إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة أيام الأربعاء والخميس والجمعة خاصة في المناطق الشمالية والغربية من المملكة نتيجة تأثر المنطقة بمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.
وحول فرص عودة الأمطار تشير مخرجات النماذج الأولية إلى اندفاع حوض علوي بارد نسبيًّا يوم السبت القادم عبر شمال الجزيرة العربية، قد ينشأ عنه حالة من عدم الاستقرار الجوي تجلب الأمطار لأجزاء متفرقة من المملكة خاصة المناطق الشمالية والشرقية.