طقس مستقر في مختلف المناطق خلال الأيام القادمة ومؤشرات أولية حول عودة فرص الأمطار لبعض المناطق

وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار اليوم مستقرًّا في مختلف المناطق، ويميل إلى الدفء في المناطق الوسطى والجنوبية وسواحل البحر الأحمر؛ بينما يبقى بارد نسبيًّا بوجه عام في المناطق الشمالية.