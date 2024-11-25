طرح مخطط "أجدال جدة" في المزاد العلني غداً الثلاثاء 26 نوفمبر

يمثل المخطط، الذي يمتد على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، فرصة استثمارية وسكنية مميزة، نظراً لموقعه الاستراتيجي في حي التعاون بمدينة جدة، ولما يتمتع به من تكامل في الخدمات الأساسية والترفيهية، مما يجعله نموذجاً متكاملاً وجاذباً للمستثمرين والسكان على حد سواء.