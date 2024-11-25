طرح مخطط "أجدال جدة" في المزاد العلني غداً الثلاثاء 26 نوفمبر

أعلنت شركة ملهمة العقارية عن إدارتها وتنظيمها للمزاد العلني الخاص بمخطط "أجدال جدة"، المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 1446/05/24هـ الموافق 2024/11/26م في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.
يمثل المخطط، الذي يمتد على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، فرصة استثمارية وسكنية مميزة، نظراً لموقعه الاستراتيجي في حي التعاون بمدينة جدة، ولما يتمتع به من تكامل في الخدمات الأساسية والترفيهية، مما يجعله نموذجاً متكاملاً وجاذباً للمستثمرين والسكان على حد سواء.
• المساحة الإجمالية: 1,036,264 مترًا مربعًا.
• القطع السكنية: 621 قطعة.
• القطع التجارية: 88 قطعة.
• المرافق الدينية: 7 مساجد وجوامع موزعة في أنحاء المخطط.
• المرافق التعليمية: 5 منشآت تعليمية تغطي جميع المراحل الدراسية.
• المساحات الخضراء: 3 حدائق نموذجية.
• اعتماد بناء 4 أدوار للسكن و5 أدوار للتجارة.
• يقع في منطقة سكنية عالية الكثافة بين أحياء الفضيلة والسنابل.
• قريب من معالم بارزة مثل مشروع وسط جدة السكني (NHC)، الكورنيش الجنوبي، مستشفى الملك عبدالعزيز، مستشفى الحرس الوطني، وملعب الأمير عبدالله الفيصل.
• شبكة تصريف سيول متطورة.
• شبكة كهرباء ومياه جاهزة.
• بنية تحتية لخدمات الإنترنت.
• اكتمال أعمال السفلتة والإنارة.
• منطقة مول تجاري بمساحة تزيد عن 55 ألف متر مربع.
• حضورياً:
• قاعة التخصصي، الرياض.
• فندق هيلتون، جدة.
• إلكترونياً: عبر المنصة السعودية للمزادات.
يُعد المخطط مشروعاً استراتيجياً لصندوق الإنماء الخمرة العقاري، الذي تديره شركة الإنماء للاستثمار، بينما تولت تطويره شركة رواسي العقارية.
ترقبوا غداً هذه الفرصة الاستثمارية الواعدة، حيث يجمع “مخطط أجدال جدة” بين الموقع الاستراتيجي والتخطيط المتكامل لضمان مستقبل مشرق للسكن والاستثمار.
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