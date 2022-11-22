من واقع شكاوى المسافرين.. هنا "تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات"

وكشفت "الهيئة" عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر أكتوبر الماضي، التي بلغت (812) شكوى، ورصدَ المؤشرُ أنَّ الخطوطَ الجويةَ السعوديةَ جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع (12) شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أكتوبر وصلت إلى 92%، بينما حلَّ طيران ناس ثانياً بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 77%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (26) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 30%، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر أكتوبر عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً، ثم أمتعة مفقودة، ثم تلف الأمتعة.