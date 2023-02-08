مالك "سمارات" يحقق "نخبة الإبل" بمهرجان "جزيلات العطا" في قطر

وضم لها النخبة بدولة قطر في إنجاز فريد من نوعه. وقد عبر مالك "سمارات" حامد بن سمار، عن سعادته بتحقيق لقب "بيرق المؤسس" بمهرجان غال يحمل اسم قائد عظيم هو الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وتسلم الجائزة من أمير منطقة الرياض، برعاية ملكية كريمة داعمة للمهرجان وملاك الإبل، إضافة لتحقيق لقب النخبة للإبل الصفر والشعل بمهرجان جزيلات العطا بدولة قطر.