مالك "سمارات" يحقق "نخبة الإبل" بمهرجان "جزيلات العطا" في قطر

فاز مالك منقية "سمارات" حامد بن سعود بن سمار، اليوم الأربعاء، ببطولة نخبة الإبل بمهرجان "جزيلات العطا" بدولة قطر الشقيقة، الذي ينظم برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتتواصل منافساته حاليًّا بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي.
وضم بطل نخبة الشعل والصفر بمهرجان قطر، الفوز الجديد للقب بطل "بيرق المؤسس" الذي حققه بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، واختتم مؤخرًا بالصياهد برعاية ملكية.
وتصدّرت المنقية "سمارات"، لمالكها حامد بن سعود بن سمار، المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لون الشعل، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة.
وضم لها النخبة بدولة قطر في إنجاز فريد من نوعه. وقد عبر مالك "سمارات" حامد بن سمار، عن سعادته بتحقيق لقب "بيرق المؤسس" بمهرجان غال يحمل اسم قائد عظيم هو الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وتسلم الجائزة من أمير منطقة الرياض، برعاية ملكية كريمة داعمة للمهرجان وملاك الإبل، إضافة لتحقيق لقب النخبة للإبل الصفر والشعل بمهرجان جزيلات العطا بدولة قطر.
وقدم "ابن سمار" الإنجاز بحصوله على البيرق والمركز الثاني ونخبة الصفر والشعل والمركز الأول للفردية الحاكمة، لجمهوره العريض الذي له كل التقدير والمحبة على الحضور ودعم المشاركة بمهرجان المؤسس.
وقال: نحمد الله على توفيقه وحصول المنقية على البيرق والنخبة، وتصدرها في لون الشعل، لتكون الإبل الأولى في العالم في هذا اللون؛ كون مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأول في العالم على الإطلاق.
وقدم "ابن سمار" الشكر لدولة قطر على التنظيم الرائع لمهرجان جزيلات العطا، الذي يتطور بشكل متسارع ولافت بهذا المهرجان الرائع والمتميز الذي يشهد حضور الإبل الطيبة للتنافس على أشواط المهرجان المثيرة والقوية، وعلى حسن الاستقبال وتسهيل تنقل الإبل وتوفير كل سبل الراحة لجميع الملاك من جميع دول مجلس التعاون.