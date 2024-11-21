بمتابعة "الزايدي".. أمانة الطائف توسع قاعدة المتنافسين على فرص الاستثمار بالتسهيلات والمحفزات

وتعوّل أمانة الطائف الكثير على بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص" التي تجمع الفرص الاستثمارية كافة في هذه البوابة الموحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها سائر الجهات الحكومية ومنها الأمانات والبلديات بما يرفع من مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وكذلك التسهيل في الوصول إلى جميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة، مما يُسهم في رفع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية وينعكس على تنمية المدن.