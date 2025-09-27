بالفيديو.. "عزنا بطبعنا" توثّق مسيرة الوطن في يومه الـ95

القصيدة استعرضت في أبياتها بدايات التأسيس على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه –، وجهوده في توحيد البلاد ولمّ شتاتها، ثم تناولت استمرار المسيرة التنموية في عهد أبنائه الملوك، وما شهدته المملكة من تطوّر في مختلف المجالات.