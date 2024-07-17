بعد 9 أعوام من الوعود.. الصناعية القديمة تودع مدخل "عارضة جازان" والعمالة في حالة ارتباك

وأضافوا: أن الورش أصبحت مجاورة للمنازل، بل تتوسّطها، والمحال الأخرى من مطاعم ومتاجر وغيرها، وهو ما ينذر بخطرها، لافتين إلى أن الأمر لم يتوقّف هنا، بل إنها تتسبّب في ازدحام السير على الطريق، خاصة نهاية الأسبوع وفي مواسم الأمطار؛ حيث إن المحافظة يقصدها المئات للاستمتاع بأجوائها.