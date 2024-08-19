بنشرها وترسيخها له.. "جائزة وعي" تجسد ريادة المملكة في تعزيز الوعي الصحي عربياً ودولياً

فجائزة وعي تعمل على نشر وترسيخ الوعي الصحي بين مواطني دول العالم العربي، وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال المحتوى المتنوع، الذي يشمل 7 مسارات مختلفة هي: الفيلم القصير، والموشن جرافيك، والإنفوجرافيك، والتصوير الإعلاني، والأفكار الإبداعية، واللقطات الطولية، وجائزة الجمهور، بالإضافة إلى 6 مسارات تكريمية هي: برنامج إعلامي، وكاتب أو صحفي، وجهة حكومية، ووزارة الصحة، وبودكاست، وفيلم أو مسلسل، وذلك حرصاً من وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي، على توسيع مساحة تنويع المحتوى التوعوي الصحي الموجه لمواطني الدول العربية إلى أكبر عدد من الخيارات المحتملة لتعرض أفراد الجمهور المستهدف.