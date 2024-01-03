"البديوي" يبحث مع مساعد الممثل التجاري الأمريكي تعزيز الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية

وتناول الاتصال عدة موضوعات أبرزها، القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري بين الجانبين، كما تطلع الجانبان للحوار الخامس للتجارة والاستثمار الذي سيعقد بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في النصف الأول من هذا العام.