"البديوي" يبحث مع مساعد الممثل التجاري الأمريكي تعزيز الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة (AUSTR) لأوروبا والشرق الأوسط براينت تريك، أهمية تعزيز الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية والاستثمارية، ومخرجات الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الذي عقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون في 8 مارس 2023، كما أشادا بمخرجات الحوار.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة (AUSTR) لأوروبا والشرق الأوسط.
وتناول الاتصال عدة موضوعات أبرزها، القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري بين الجانبين، كما تطلع الجانبان للحوار الخامس للتجارة والاستثمار الذي سيعقد بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في النصف الأول من هذا العام.