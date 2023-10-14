إصدارها سيُسهم في حلول أزمة السكن.. مطالبات لـ"إحكام" بتسريع إجراءات الصكوك

وبيّن مواطنون، في وقت سابق، أنهم عانوا منذ زمن لإصدار هذه الصكوك، قبل أن يتم تسهيلها عبر منصة "إحكام"؛ لكنها لم تصدر للأغلبية حتى بعد مرور عامين وأكثر على تقدم بعضهم بمتطلبات إصدار الصكوك؛ في ظل حاجة بعضهم إليها من أجل التقدم بها للحصول على تمويل بناء المساكن في ظل غلاء أسعار العقارات التي تشهدها بعض المناطق مقارنة بالأعوام السابقة.