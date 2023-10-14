إصدارها سيُسهم في حلول أزمة السكن.. مطالبات لـ"إحكام" بتسريع إجراءات الصكوك

طالب مواطنون بتسريع إجراءات إصدار صكوك التملك عبر منصة إحكام، بعدما قاربت مدة انتظار البعض ثلاث سنوات منذ إكمال المتطلبات عبر المنصة، مشيرين إلى أن تسريع الإجراءات ستكون له فوائد على مستوى المناطق.
وقال مواطنون إن تسريع إجراءات إصدار الصكوك سيكون له تأثير كبير على حل أزمة السكن، خصوصاً في المناطق الجنوبية وعدد من المناطق أيضاً، ونظراً لعدم مقدرة البعض على الحصول على المنتجات السكنية، وينتظرون صدور صكوكهم من منصة إحكام لبناء مساكنهم على أراضيهم.
وبيّن مواطنون، في وقت سابق، أنهم عانوا منذ زمن لإصدار هذه الصكوك، قبل أن يتم تسهيلها عبر منصة "إحكام"؛ لكنها لم تصدر للأغلبية حتى بعد مرور عامين وأكثر على تقدم بعضهم بمتطلبات إصدار الصكوك؛ في ظل حاجة بعضهم إليها من أجل التقدم بها للحصول على تمويل بناء المساكن في ظل غلاء أسعار العقارات التي تشهدها بعض المناطق مقارنة بالأعوام السابقة.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قد سلّمت عدداً من المواطنين، صكوك أراضيهم قبل مدة؛ فيما تنتظر الأغلبية العظمى صكوكها حتى اليوم.