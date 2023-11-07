خلال الربع الثالث لـ 2023.. السعودية للكهرباء تحقق 5.8 مليارات ريال صافي ربح

من جهته قال المهندس خالد بن حمد القنون، الرئيس التنفيذي لـ"السعودية للكهرباء": "استطاعت الشركة تغطية النمو الكبير وغير المسبوق منذ سنوات عديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف للعام الحالي؛ إذ تخطّى النمو نسبة "10%"؛ حيث بلغ النمو في الحمل الذروي للشبكة الكهربائية "8%" متخطيًا "70.6" جيجا وات، وهو رقم قياسي جديد للشبكة الكهربائية في المملكة. ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في الطلب على الخدمة الكهربائية ما تمرّ به المملكة من ازدهار اقتصادي في ظل تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030".