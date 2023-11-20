"السالم" لـ"سبق": تأشيرة "مستثمر زائر" خطوة لتحفيز الاستثمار وتطور استراتيجي في السعودية

وأشار إلى أن الوزارة توفِّر خدمات متخصصة للمستثمرين؛ من أجل مساعدتهم في تحقيق أهدافهم الاستثمارية؛ حيث تتيح لهم خدمة تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" فرصة للاطلاع على الاقتصاد السعودي والقطاعات الواعدة والمشاريع الاستثمارية المتاحة، مثل الابتكار والتطوير في العديد من المجالات، منها: الصناعة، الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، السياحة، الترفيه، التعدين والبتروكيماويات، الاتصالات وتقنية المعلومات، التشييد والبناء، والصناعات الثقافية وغيرها من القطاعات، حيث تتيح المملكة بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أحدثتها، فرصًا استثمارية واعدة في هذه القطاعات، وذلك بهدف تحويل الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره، بدلًا عن الاعتماد على النفط كمورد واحد، مما يجعلها وجهة استثمارية مثيرة للاهتمام. وفي هذا الصدد حققت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية قفزات لافتة في المؤشرات التنافسية الدولية، حيث مثل إجمالي الاستثمار 25% من الناتج المحلي للمملكة في عام 2022 ومن المتوقع رفعه إلى 30% في عام 2030 كأحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة.