برعاية الأمير خالد الفيصل وبمشاركة 22 جامعة سعودية.. جامعة الملك عبدالعزيز تطلق المؤتمر الأول للابتكار

ويهدف المؤتمر إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى شركات ناشئة ومنتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال كمسار مهني واقتصادي، مؤكدًا أن الابتكار مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين الجامعات والقطاعين العام والخاص، للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في تعزيز البنية التحتية للابتكار والريادة في المملكة.