لا للندية والاستفزاز والمناكفات.. استشارية أسرية: زوجك طفل يحتاج إلى الدلال

نصحت المستشارة الاسرية والمدربة المعتمدة عبير السعد؛ الأزواج بعدم المعاملة بمبدأ الندية والاستفزاز والمناكفات، مشيرة إلى أنه يُفترض معاملة الزوجة لزوجها على أنه طفلها المدلل مهما كان منصب الزوج ومهما كان وضعه المادي، موضحة أن بداخل الزوج طفلاً يحتاج إلى الدلال ليتمكّنا من العيش بسعادة.
وقالت "السعد"، إنه في المقابل يُفترض من الزوج أيضاً معاملة زوجته باهتمامٍ عندما تعامله بهذه المعاملة، مبينةً أنه -مع الأسف- تُوجد زوجاتٌ يعاملن أزواجهن بمبدأ الندية والاستفزاز والمناكفات وهذا خطأ كبير؛ حيث يحدث جفافٌ عاطفي بينهما في هذه الحالة وتنافرٌ في التعامل مهما كانت المحبة.
وأوضحت أن التعامل مع الزوج يحتاج إلى ذكاء من الزوجة حتى تستطيع أن تعيش بسعادة معه، مشيرة إلى أن حديثها عن الزوج المتزن السوي الذي يستحق هذه المعاملة الحسنة، ولا تتحدث عن السيئ الذي يؤلمها نفسياً وجسدياً.