لا للندية والاستفزاز والمناكفات.. استشارية أسرية: زوجك طفل يحتاج إلى الدلال

وأوضحت أن التعامل مع الزوج يحتاج إلى ذكاء من الزوجة حتى تستطيع أن تعيش بسعادة معه، مشيرة إلى أن حديثها عن الزوج المتزن السوي الذي يستحق هذه المعاملة الحسنة، ولا تتحدث عن السيئ الذي يؤلمها نفسياً وجسدياً.