الصفيان: هيئة الإعلام ترسم ملامح مرحلة جديدة للمحتوى الرقمي

وقال الصفيان في مقالة نشرتها جريدة اليوم: جاء التنظيم الجديد من هيئة الإعلام مثل المطرقة التي سقطت على الطاولة بقوة ليقول كفى العبث توقف عند هذا الحد لا مجال بعد اليوم للضحكات المزيفة ولا للاستعراض الرخيص. قائمة المحظورات واضحة مثل الكتاب المفتوح تنمر مرفوض، استغلال أطفال مرفوض، كشف خصوصيات مرفوض، ألفاظ سوقية مرفوضة، ولم يعد هناك مجال لإبراز أجساد ولا لعب على عقول الناس. من يريد البقاء فليقدم محتوى يحترم المشاهد قبل أن يحترم نفسه.