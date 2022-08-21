للمرة الرابعة.. مهرجان ولي العهد يكسر الرقم القياسي في أعداد الهجن المشاركة

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022م أن أعداد المطايا التي ستشارك في هذه النسخة كسرت حاجز أعداد المشاركة في النسخة الماضية.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد إغلاق باب التسجيل اليوم الأحد للراغبين في دخول السباق النهائي. وبتجاوز العدد السابق حقق الاتحاد السعودي للهجن إنجازًا رابعًا في كسر جميع أرقام النسخ الثلاث السابقة.
وكانت السباقات التمهيدية قد انطلقت في 23 يوليو الماضي بـ 356 شوطًا، ولمدة 19 يومًا، فيما ستنطلق السباقات النهائية في الـ24 من أغسطس الجاري، ويقام فيها 234 شوطًا.
يُذكر أن المهرجان حقق أرقامًا قياسية في النسخ الماضية، وتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ إذ شهدت النسخة الثالثة تسجيل 14 ألفًا و475 مطية، بعدما كانت النسخة الثانية قد شهدت مشاركة 13 ألفًا و377 مطية، متفوقًا على رقمه القياسي في النسخة الأولى، التي شهدت مشاركة 11 ألفًا و186 مطية.
ويحظى المهرجان بدعم واهتمام كبير من ولي العهد –حفظه الله- بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة، تواكب مكانة السعودية وتطلعات أبنائها، وتحقق رغبات مُلاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق السعودية والوطن العربي.