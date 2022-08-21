للمرة الرابعة.. مهرجان ولي العهد يكسر الرقم القياسي في أعداد الهجن المشاركة

يُذكر أن المهرجان حقق أرقامًا قياسية في النسخ الماضية، وتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ إذ شهدت النسخة الثالثة تسجيل 14 ألفًا و475 مطية، بعدما كانت النسخة الثانية قد شهدت مشاركة 13 ألفًا و377 مطية، متفوقًا على رقمه القياسي في النسخة الأولى، التي شهدت مشاركة 11 ألفًا و186 مطية.