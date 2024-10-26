"الخريجي": المملكة لم تألُ جهدًا عبر تاريخها في مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة

وبيّن أن المملكة سخرت كل الإمكانات والموارد في خدمة القضايا الإنسانية عبر ذراعها الإنساني الرائد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ مؤملة أن تُسهم هذه الجهود الفاعلة للمملكة في هذا الميدان في إرساء الأمن والاستقرار، وأن يسود السلام الأرجاء كافة؛ وهو ما يجعلها من كبار الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستوى الدولي لعام 2023م، والأولى على مستوى الدول الإسلامية والعربية، بإجمالي مساعدات بلغت (1.239 مليار دولار)؛ فضلًا عما قدمته من مساعدات إنسانية وإنمائية لأكثر من 170 دولة خلال خمسة عقود ماضية؛ حيث تجاوزت 130 مليار دولار أمريكي.