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الأردن ترحِّب بتوقيع وقف إطلاق النار في السودان وتشيد بالجهود السعودية والأمريكية

أعربت عن أملها في أن يُسهم في تيسير وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة
مبنى وزارة الخارجية الأردنية
مبنى وزارة الخارجية الأردنية
واس
واس

رحَّبت الحكومة الأردنية - اليوم- بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتفاقًا لوقف إطلاق النار قصير الأمد في مدينة جدة، والذي من المقرَّر أن يدخل حيِّز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيعه.

وأشادت "الخارجية الأردنية" بالدور المهم والجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هذا الاتفاق، معربةً عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، وأن يمهد هذا الاتفاق للتوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال في السودان، بما يلبِّي طموحات الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

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قوات الدعم السريع

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