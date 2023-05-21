الأردن ترحِّب بتوقيع وقف إطلاق النار في السودان وتشيد بالجهود السعودية والأمريكية

وأشادت "الخارجية الأردنية" بالدور المهم والجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هذا الاتفاق، معربةً عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، وأن يمهد هذا الاتفاق للتوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال في السودان، بما يلبِّي طموحات الشعب السوداني في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.