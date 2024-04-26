شاهد.. "إشراق وجهك غرني".. أمير الشرقية يُبادل طالباً احتفى به شعراً بابتسامة ودعوة

ولفت الشمري بأن "موهبة الإلقاء زرعتها في الوالدة حفظها الله منذ الصغر ومنذ المرحلة الابتدائية بدأت الانطلاقة ثم حققت في المرحلة المتوسطة جائزة التميز في إدارة تعليم حفر الباطن حيث قدمت خطاباً عن رؤية المملكة 2030، ضمن مسابقات الإدارة للإلقاء والخطابة، إضافة إلى أن المرحلة الثانوية، اكتسبت فيها العديد من المهارات إلى المرحلة الجامعية التي صقلت فيها نفسي وتنامت فيها موهبتي إلى أن أصبحت مقدماً حفل الجامعة لمدة 3 سنوات ماضية ( حفل التخرج الـ 43، و 44، و 45 )، إضافة إلى المحافل الأخرى التي تخص الجامعة، وهذا شجعني كثيراً لأطور من مهاراتي من خلال الممارسة والاجتهاد في الإلقاء والخطابة، وأطمح إلى أن أكون مذيعاً أو ألتحق بإحدى الإذاعات في المملكة أو القنوات الفضائية وهذا يدعمني كثير.