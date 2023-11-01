بالفيديو.. "ليلى البسام" لـ"يا هلا بالعرفج": سعيدة لأن كتابي "الأزياء التقليدية السعودية" دُشن برعاية حرم ولي العهد

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة البرواز، التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا للباحثة البروفيسور الدكتورة "ليلى البسام"، استعرضت به قصة كتابها "الأزياء التقليدية في السعودية"، وهو من إصدارات دارة الملك عبدالعزيز، وهي سعيدة لأن الكتاب تم تدشيه برعاية حرم سمو ولي العهد، "الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز"، وبرعاية إعلامية من مجلة "سيدتي".