بالفيديو.. "ليلى البسام" لـ"يا هلا بالعرفج": سعيدة لأن كتابي "الأزياء التقليدية السعودية" دُشن برعاية حرم ولي العهد

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي الذي يأتي كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة البرواز، التي عرض من خلالها مقطعًا مرئيًّا للباحثة البروفيسور الدكتورة "ليلى البسام"، استعرضت به قصة كتابها "الأزياء التقليدية في السعودية"، وهو من إصدارات دارة الملك عبدالعزيز، وهي سعيدة لأن الكتاب تم تدشيه برعاية حرم سمو ولي العهد، "الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز"، وبرعاية إعلامية من مجلة "سيدتي".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "جمال المعيقل"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض العرفج فيديو مع "محمد الدريم"، تحدث به عن علاقته بالمشي، وكان اللقاء عفويًّا، وهو يمتلك روح البساطة والخطاب المباشر.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "بلسم" للدكتور "محمد الخالدي"، وهو كتاب يُعتبر بلسمًا للروح والقلب، والإلهام والتحفيز، وتحقيق الاستقرار النفسي.. كما عرض أثناء الفقرة مقطعًا مرئيًّا للمؤلف، تحدث من خلاله عن كتابه.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الناقد "خالد أبو منذر" قصة أغنية "يقولولي قنع منك"، التي كتب كلماتها "لطفي زيني"، وغناها الفنان الراحل "طلال مداح" -رحمهم الله-.