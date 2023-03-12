فرص استثمارية بالدمام والمجمعة.. "السعدون" تُطلق مزاد "الأصالة" الإلكتروني

أطلقت شركة السعدون العقارية، مساء أمس، مزادها الإلكتروني "الأصالة" لبيع عقارات متنوعة بالدمام والمجمعة؛ حيث ينتهي المزاد يوم الثلاثاء المقبل 14 مارس عند الساعة 8 مساء.
ويضم مزاد "الأصالة" عمائر مميزة وفيلا بمدينة الدمام، وأراضٍ سكنية بمحافظة المجمعة، ابتداءً من مساحة 348 مترًا مربعًا.
ويمكن للراغبين في المزيد من المعلومات الاطلاع على كتيب المزاد عبر الرابط الآتي:
https://drive.google.com/file/d/1tunzo0gR6bHLW4Xy2IY8Ra1WUU5v6yFY/view?usp=share_link، كما يمكن المشاركة بالمزاد عبر: https://t.co/T6DCByJtls، والاستفسار من خلال الهاتف: (0555259495)، و(920003852).
يُذكر أن "السعدون" تعتزم طرح مزادها "تقاسيم" منتصف شهر رمضان القادم على عقارات متنوعة بـ6 أحياء بمدينة الرياض.