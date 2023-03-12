فرص استثمارية بالدمام والمجمعة.. "السعدون" تُطلق مزاد "الأصالة" الإلكتروني

أطلقت شركة السعدون العقارية، مساء أمس، مزادها الإلكتروني "الأصالة" لبيع عقارات متنوعة بالدمام والمجمعة؛ حيث ينتهي المزاد يوم الثلاثاء المقبل 14 مارس عند الساعة 8 مساء.