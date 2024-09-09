جراحة "ستوبا" تنهي معاناة مصري من فتق أربي في مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

تمكن فريق طبي متخصص في الجراحة العامة بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إنهاء معاناة مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر من ألم مستمر نتيجة فتق أربي.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر للعيادات الخارجية، وهو يعاني من فتق أربي، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة اتضح وجود شبكة مجتمعة جانباً نتيجة إجراء طبي سابق خارج المملكة.
وأضاف التجمع أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية تدعى "ستوبا" لعلاج الفتق، حيث تبين أثناء الفحوصات وجود فتق فخذي مرافق بالجهة نفسها، حيث كان يعاني ألماً دائماً في أعلى الفخذ الأيمن من الناحية الداخلية.
وبعد مناقشة التحديات الممكنة، كان الخيار الأفضل هو اللجوء إلى إجراء جراحة عبر إجراء يدعى "ستوبا" تكللت بالنجاح، وأكمل برنامجه العلاجي، وغادر المستشفى بصحة جيدة.
يذكر أن عمليات "ستوبا" هي إجراء يعتمد على الدخول للمنطقة عميقًا وإصلاح الضعف من خلال وضع دعامة أمام الطبقة الرقيقة من جدار البطن الداخلي دون الدخول بمنطقة الجراحة السابقة، مما يبعد احتمالية الالتصاقات، وتعد من العمليات النوعية وغير شائعة الاستخدام ولها ميزات عديدة.