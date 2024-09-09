جراحة "ستوبا" تنهي معاناة مصري من فتق أربي في مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا

يذكر أن عمليات "ستوبا" هي إجراء يعتمد على الدخول للمنطقة عميقًا وإصلاح الضعف من خلال وضع دعامة أمام الطبقة الرقيقة من جدار البطن الداخلي دون الدخول بمنطقة الجراحة السابقة، مما يبعد احتمالية الالتصاقات، وتعد من العمليات النوعية وغير شائعة الاستخدام ولها ميزات عديدة.