وزير الشؤون الإسلامية يشرف حفل الاستقبال الذي أقامه فرع الوزارة بمنطقة الباحة بحضور عددٍ من مشايخ قبائل زهران بمحافظة المندق

شرف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء يوم أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه فرع الوزارة بمنطقة الباحة في منتزه السحاب بمحافظة المندق، وذلك بحضور عددٍ من مشايخ قبائل زهران، وعددٍ من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات العامة ومديري فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب منسوبي ومنسوبات الوزارة وجمعٍ من الأهالي والمواطنين بمحافظة المندق.
وحضر الحفل الشيخ عبدالمجيد بن ذياب شيخ قبيلة بني كنانة، والشيخ خضران الداموك شيخ قبيلة بني فهم، والشيخ محمد عيضة شيخ قبيلة بلخزمر، والشيخ أحمد عوض الزهراني شيخ قبيلة بني الطفيل وبني منهب، والشيخ عيسى المطوع شيخ قبيلة آل عياش، حيث عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الوزير على تشريفه الحفل وحرصه على التواصل الميداني مع أبناء المنطقة، مشيدين بما تشهده الوزارة من تطورٍ ملحوظ في مختلف قطاعاتها، وبما يقدمه معاليه من جهودٍ مباركة في تطوير العمل الدعوي والعناية ببيوت الله تعالى.
وتخلل الحفل عددٌ من الكلمات الترحيبية التي عبّرت عن الاعتزاز بهذه الزيارة الكريمة، وأشاد الحضور بما تبذله وزارة الشؤون الإسلامية من جهودٍ متميزة في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله تعالى وفق منهج الوسطية والاعتدال، مؤكدين أن زيارة معالي الوزير لمنطقة الباحة تأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بمتابعة أعمال الوزارة ميدانياً والوقوف على احتياجات فروعها، وتأكيدًا على نهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الوطن والاستماع لاحتياجاتهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، بما يعزز اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب، ويؤكد متانة العلاقة القائمة على الثقة والمحبة والوفاء.
وألقى معالي الوزير كلمة بهذه المناسبة رفع في مستهلها أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما يوليانه من عنايةٍ واهتمامٍ ودعمٍ لا محدود لبيوت الله ومنسوبيها، مؤكدًا أن ما تنعم به المملكة من تطورٍ ونهضةٍ شاملة في مختلف المجالات هو بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة التي جعلت خدمة الدين والوطن والإنسان في مقدمة أولوياتها.
وأوضح معاليه أن وزارة الشؤون الإسلامية تحظى بدعمٍ غير مسبوق مكّنها من تنفيذ مشروعات تطويرية نوعية في مختلف مناطق المملكة، تشمل بناء المساجد وصيانتها وتأهيل منسوبيها وتنفيذ البرامج الدعوية التي تعزز الاعتدال وترسخ قيم الوسطية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد – حفظه الله – لتكون المملكة نموذجًا عالميًا في البناء والإصلاح والتقدم المستدام.
كما عبّر معاليه عن سعادته بلقاء مشايخ وأهالي محافظة المندق، مثمنًا ما وجده من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وما أبدوه من مشاعر صادقة تعكس روح الوفاء والانتماء لهذا الوطن المبارك، مؤكدًا أن أبناء المملكة يجتمعون على محبة قيادتهم والولاء لها، وأن هذه الروح الوطنية المتجذّرة هي مصدر قوة المملكة ووحدتها وتلاحمها الذي يميزها بين الأمم.
واختتم معالي الوزير كلمته بشكر مشايخ قبائل زهران ومنسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة على ما أبدوه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، سائلاً الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ القيادة الرشيدة، ويوفق الجميع لما فيه خدمة الدين والملك والوطن، ومواصلة مسيرة البناء والنماء في ظل القيادة الحكيمة.