وزير الشؤون الإسلامية يشرف حفل الاستقبال الذي أقامه فرع الوزارة بمنطقة الباحة بحضور عددٍ من مشايخ قبائل زهران بمحافظة المندق

وتخلل الحفل عددٌ من الكلمات الترحيبية التي عبّرت عن الاعتزاز بهذه الزيارة الكريمة، وأشاد الحضور بما تبذله وزارة الشؤون الإسلامية من جهودٍ متميزة في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله تعالى وفق منهج الوسطية والاعتدال، مؤكدين أن زيارة معالي الوزير لمنطقة الباحة تأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بمتابعة أعمال الوزارة ميدانياً والوقوف على احتياجات فروعها، وتأكيدًا على نهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الوطن والاستماع لاحتياجاتهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، بما يعزز اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب، ويؤكد متانة العلاقة القائمة على الثقة والمحبة والوفاء.